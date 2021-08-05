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06:15, 05 августа 2021

В Белоруссии начнется суд над борцом смешанных единоборств Алксеем Кудиным

Ранее чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу властям республики его выдала Россия, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

Алексея Кудина обвиняют в сопротивлении милиционерам с применением насилия в ходе протестной акции в августе прошлого года. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Осенью боец бежал в Россию, однако в январе его арестовали по запросу Белоруссии.

Защитники Кудина пытались через суд добиться гарантий, что его не экстрадируют. Они ссылались на доклады ООН, ОБСЕ и других международных правозащитных организаций, которые собрали свидетельства применения пыток к политическим активистам в Белоруссии. Но российский МИД назвал эти доклады ангажированными, заявил, что в консульство страны в Минске никто с жалобами на пытки не обращался, и на основании этого суд принял решение экстрадировать Кудина.

Этому пытался помешать Европейский суд по правам человека, но Москва его проигнорировала. Вскоре после выдачи бойца Белоруссии государственные СМИ распространили видео, на котором Кудин заявил, что поддерживает действующую власть и будет просить Александра Лукашенко о помиловании.

Кудин был участником беспрецедентных протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов. Демонстрации жестко подавлялись, задержанных сообщали об избиении силовиками и пытках в изоляторах.


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