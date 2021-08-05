ВОЗ рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19.

Причина — в глобальной нехватке препаратов. В организации пояснили, что в то время как в богатых странах прививочная кампания уже пошла по второму кругу, в беднейших странах не могут справиться даже с первичной вакцинацией.
2021-08-05T05:12:19+03:00
2021-08-05T05:12:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 05 августа 2021
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