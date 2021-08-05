Онлайн-кинотеатры хотят обязать публиковать программы вещающих бесплатно телеканалов.

Проект соответствующего приказа, как передает ФОРБС, подготовлен в РКН. Как говорится в проекте приказа, информация о возможности просмотра телеканалов должна размещаться на главной странице аудиовизуального сервиса в непрерывном режиме, круглосуточно.
2021-08-05T05:09:38+03:00
2021-08-05T05:09:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882294-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 05 августа 2021
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