Состояние прибывших в Самару туристов, пострадавших в ДТП в Турции, нормальное.

Как утверждают в региональной администрации, госпитализация никому из них не потребовалась. Минувшей ночью в Самару вернулись 10 пострадавших, еще двое прилетели раньше. В понедельник, автобус с двадцатью двумя россиянами перевернулся по пути в аэропорт. Погибли три человека. По данным Минздрава РФ, 15 россиян выписаны из турецких стационаров, еще пятеро остаются в больнице. Власти Самарской области пообещали выделить по 1 млн рублей семьям погибших и до 500 тыс. – пострадавшим.
2021-08-05T05:08:34+03:00
2021-08-05T05:08:38+03:00
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05:08, 05 августа 2021
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