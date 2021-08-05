Состояние прибывших в Самару туристов, пострадавших в ДТП в Турции, нормальное.

Как утверждают в региональной администрации, госпитализация никому из них не потребовалась. Минувшей ночью в Самару вернулись 10 пострадавших, еще двое прилетели раньше. В понедельник, автобус с двадцатью двумя россиянами перевернулся по пути в аэропорт. Погибли три человека. По данным Минздрава РФ, 15 россиян выписаны из турецких стационаров, еще пятеро остаются в больнице. Власти Самарской области пообещали выделить по 1 млн рублей семьям погибших и до 500 тыс. – пострадавшим.