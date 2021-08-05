Суд в Москве вновь попытается огласить приговор Майклу Калви

Американский бизнесмен и другие Фигуранты т. н. «дела Baring Vostok» обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Изначально оглашение приговора было назначено на 2 августа, но было перенесено. Ранее обвинение просило суд приговорить Калви и предполагаемых сообщников к условным срокам.

Писатель Станислав Белковский считает уголовное дело против Майкла Калви частью незаконной конкурентной борьбы в бизнесе, но не связывает его с политикой. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Иностранные инвесторы понимают, что безопасно работать в России можно только при наличии серьезных связей с властями, считает Белковский.