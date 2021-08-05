Белорусская спортсменка Кристина Тимановская приехала в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.

В ночь на 4 августа Тимановская вылетела из Токио. Первоначально предполагалось, что она сразу же отправится в Польшу, но в последний момент она пересела на самолет до Вены. Из Австрии она отправилась в Польшу другим бортом. Тимановскую после критики спортивных чиновников власти сняли с Олимпиады и заставляли вернуться в Белоруссию помимо воли спортсменки. В аэропорту Токио она обратилась за помощью к МОК и японской полиции. Позже она получила польскую визу.
2021-08-05T05:05:56+03:00
2021-08-05T05:06:00+03:00
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05:05, 05 августа 2021
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