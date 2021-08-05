В России заблокировали сайты интернет изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

Все они связаны с экс-главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским. Ранее РКН внес эти ресурсы в «реестр доменных имен, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Никаких уведомлений на этот счет от РКН или ГП редакции не получали.

В июле минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех журналистов «ОМ. В марте РКН сообщил, что в феврале 2018 года Генпрокуратура внесла сайт «МБХ медиа» в реестр запрещенной информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.