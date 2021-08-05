Американский видеосервис «Нетфликс» потребовал от офисных сотрудников вакцинироваться.

По сведениям издания «Вэрайети», все посетители офисов компании также будут обязаны иметь подтверждение о прохождении вакцинации. Помимо этого, из-за распространения штамма «дельта» изменениям подвергнутся планы сервиса массово вернуть сотрудников на рабочие места в первых числах сентября — удаленный режим работы по желанию продолжит действовать в обозримом будущем. Netflix в июле стала первой крупной голливудской студией, которая ввела обязательную вакцинацию всех, кто задействован на съемочных площадках
2021-08-05T04:12:37+03:00
2021-08-05T04:12:42+03:00
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04:12, 05 августа 2021
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