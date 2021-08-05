Британский ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавируса.

Как передает агентство Bloomberg, сгласно их исследованию, эффективность вакцин против COVID-19 сократилась ниже 50% из-за мутации дельта-штамма. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних. Вместе с тем специалисты считают, что полностью привитые в три раза реже заражаются дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку.