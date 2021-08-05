Британский ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавируса.

Как передает агентство Bloomberg, сгласно их исследованию, эффективность вакцин против COVID-19 сократилась ниже 50% из-за мутации дельта-штамма. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних. Вместе с тем специалисты считают, что полностью привитые в три раза реже заражаются дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку.
2021-08-05T04:11:28+03:00
2021-08-05T04:11:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882282-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 05 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…