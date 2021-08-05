Совбез ООН в пятницу рассмотрит инцидент с танкером Mercer у берегов Омана

. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его словам, встреча будет закрытой. На прошлой неделе Танкер шедший под либерийским флагом, подвергся атаке беспилотников, два человека погибли. Судно принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Великобритания, США и Израиль возложили ответственность за нападение на Иран. В Тегеране обвинения отвергают.
2021-08-05T04:10:13+03:00
2021-08-05T04:10:17+03:00
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04:10, 05 августа 2021
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