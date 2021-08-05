Десять туристов, пострадавших в ДТП в Турции, прибыли в Самару.

Как передает ТАСС, медики осмотрят пострадавших и предложит им госпитализацию. Ранее в Самару прибыли еще два туриста, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье. Группа состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы были из Самарской области. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: машина выехала на встречную полосу и перевернулась. Погибли три человека, 15 россиян выписаны из турецких стационаров, еще пятеро остаются в больнице. Власти Самарской области обещали направить по 1 млн рублей семьям погибших т до 500 тыс. – пострадавшим.