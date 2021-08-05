Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель обвинил Михаила Ходорковского в причастности к попытке госпереворота.

В документальном сериале «Беларусь против цветной революции» он назвал его в числе тех, кто, по его мнению, стоял за организацией протестов в стране осенью прошлого года. Первая серия документального фильма вышла в среду на телеканале СТВ под названием «Заговор».
2021-08-05T04:06:37+03:00
2021-08-05T04:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 05 августа 2021
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