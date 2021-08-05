Решение о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями оставлено в силе.

Накануне апелляционный суд отклонил жалобу защиты. Заседание, как и слушание в Мосгорсуде, проходило в закрытом режиме — Генпрокуратура заявила, что в материалах дела содержатся сведения, представляющие гостайну. Ранее ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и движение «Штабы Навального» были признаны экстремистскими, им запретили деятельность на территории России. все три организации также были признаны иноагентами.