Решение о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями оставлено в силе.

Накануне апелляционный суд отклонил жалобу защиты. Заседание, как и слушание в Мосгорсуде, проходило в закрытом режиме — Генпрокуратура заявила, что в материалах дела содержатся сведения, представляющие гостайну. Ранее ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и движение «Штабы Навального» были признаны экстремистскими, им запретили деятельность на территории России. все три организации также были признаны иноагентами.
2021-08-05T04:04:47+03:00
2021-08-05T04:04:55+03:00
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04:04, 05 августа 2021
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