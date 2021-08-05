11 человек погибли, 12 пострадали в результате ДТП с мигрантами в Техасе.

Фургон, который их перевозил перевернулся на трассе в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Как передает Эн-би-си, пострадавших доставляют в больницы на вертолетах Причины ДТП не уточняются.
2021-08-05T03:13:54+03:00
2021-08-05T03:13:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 05 августа 2021
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