Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией.

Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не уведомит о своем желании выйти из него.
2021-08-05T03:12:44+03:00
2021-08-05T03:12:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 05 августа 2021
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