Адвокатская палата Москвы отклонила представление Минюста о лишении адв. статуса Евгения Ступина.

Депутату МГД вменяли участие в акции в поддержку Алексея Навального. Об этом Дождю сообщили в пресс-службе московского отделения КПРФ. После январской акции Ступина оштрафовали на 20 тысяч рублей по протоколу о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.