Адвокатская палата Москвы отклонила представление Минюста о лишении адв. статуса Евгения Ступина.

Депутату МГД вменяли участие в акции в поддержку Алексея Навального. Об этом Дождю сообщили в пресс-службе московского отделения КПРФ. После январской акции Ступина оштрафовали на 20 тысяч рублей по протоколу о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
2021-08-05T03:10:58+03:00
2021-08-05T03:11:02+03:00
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03:10, 05 августа 2021
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