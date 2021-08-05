Избирком Псковской обл. восстановил лидера местного «Яблока» Льва Шлосберга на выборах в собрание депутатов.

Об этом говорится в сообщении псковского отделения «Яблока». 3 августа Шлосберга и члена регионального совета отделения Николая Кузьмина сняли с выборов «из-за якобы причастности к деятельности ФБК, который по решению суда объявили «экстремистской» организацией. Но на момент принятия избиркомом решения постановление суда по организациям Навального еще не вступило в силу. Одновременно со снятием с выборов в Псковской области Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
2021-08-05T03:07:39+03:00
2021-08-05T03:07:45+03:00
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03:07, 05 августа 2021
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