В Кремле утверждают, что введение налога на мясо в России не рассматривается.

В Минфине РБК подтвердили, никаких поправок в законодательство в этой связи не готовят. Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что «через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо». Песков позже уточнил, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами этого вида продукции
2021-08-05T03:05:41+03:00
2021-08-05T03:05:45+03:00
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03:05, 05 августа 2021
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