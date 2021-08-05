В Кремле утверждают, что введение налога на мясо в России не рассматривается.

В Минфине РБК подтвердили, никаких поправок в законодательство в этой связи не готовят. Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что «через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо». Песков позже уточнил, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами этого вида продукции