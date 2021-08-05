РКН внес в реестр запрещенных сразу три сайта структур Михаила Ходорковского.

Речь идет о страницах проектов «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». На прошлой неделе был заблокирован сайт связанного с Ходорковским центра «Досье». Таким образом, к середине этой недели недоступными в России оказались все медиаресурсы основателя ЮКОСа. Как заявили РБК в Роскомнадзоре, три сайта заблокированы вчера по требованию ГП за призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и незаконным акциям. Ранее сообщалось, что Ходорковский рассматривает возможность переноса своих проектов за рубеж.