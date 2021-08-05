Греческие пожарные будут всю ночь бороться с лесным пожаром на полуострове Пелопоннес.

Как передает ТАСС, фронт огня уже находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии и святилищу, где возникли античные Олимпийские Игры. По сведению местных СМИ, на месте находится руководство министерства культуры и спорта. Ранее власти распорядились эвакуировать жителей городка Древняя Олимпия и туристов из местных гостиниц.