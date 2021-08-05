Четыре студентки ВШЭ обвинили в домогательствах преподавателя.

Учащиеся рассказала студенческому изданию Doxa, что преподаватель заводил неформальные отношения со студентками, приглашал их в кино и на прогулки, а также к себе домой. Кроме того, как утверждает Doxa, он «писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом». Издание располагает скриншотами переписок с преподавателем в телеграме.