Четыре студентки ВШЭ обвинили в домогательствах преподавателя.

Учащиеся рассказала студенческому изданию Doxa, что преподаватель заводил неформальные отношения со студентками, приглашал их в кино и на прогулки, а также к себе домой. Кроме того, как утверждает Doxa, он «писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом». Издание располагает скриншотами переписок с преподавателем в телеграме.
2021-08-05T02:11:25+03:00
2021-08-05T02:11:29+03:00
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02:11, 05 августа 2021
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