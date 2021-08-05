Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании судебного решения на $5 млрд.

Как заявили представители российских властей, сообщение Yukos Foundation о проигрыше России спора в Женеве нарушило режим конфиденциальности разбирательства. Россия, про их словам, теперь намерена требовать защиты своих прав. 28 июля голландский фонд Yukos Foundation, который управляет судебными процессами по компенсациям за ликвидацию нефтяной компании, объявил, что международный арбитраж присудил бывшей «дочке» «ЮКОСа» Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд. По версии Yukos Foundation, Россия «незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании.
2021-08-05T02:10:09+03:00
2021-08-05T02:10:13+03:00
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02:10, 05 августа 2021
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