Мурманский избирком отказал в регистрации на выборах в региональный парламент Виолетте Грудиной.

У себя в телеграме соратница Навального пишет, что причиной снятия с выборов избирком назвал ее связь со штабами оппозиционного политика, признанными в России экстремистскими. Также 4 августа в Санкт-Петербурге территориальный избирком отказался регистрировать кандидатом в депутаты городского заксобрания представителя «Яблока» Бориса Вишневского. В комиссии свое решение объяснили ошибками в документах, которые тот подал для регистрации. Сам Вишневский назвал решение о снятии политическим. При этом Вишневский остался в партсписках «Яблока» на выборы в ГД и в петербургское заксобрание, а также кандидатом по одномандатному округу в Госдуму.