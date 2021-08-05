МИД Польши подтвердил прибытие Кристины Тимановской в Варшаву.

Белорусская спортсменка прилетела из Токио в Вену, а из австрийской столицы отправилась в Варшаву другим бортом. После того, как Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников, ее отстранили от Игр в Токио и пытались насильно вернуть домой, в Минск. В аэропорту лекгоатлетка обратилась к МОК с просьбой о помощи. После этого Польша предоставила ей гуманитарную визу. Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии на Украину и тоже получил польскую гуманитарную визу. Сегодня Тимановская намерена встретиться с журналистами в Варшаве.
2021-08-05T02:05:36+03:00
2021-08-05T02:05:39+03:00
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02:05, 05 августа 2021
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