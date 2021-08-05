Власти США могут обязать почти всех въезжающих иностранцев быть полностью вакцинированными.

Об этом Рейтер сообщил не названный представитель Белого дома. По его словам, эта мера должна вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Однако действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев. При этом собеседник агентства отметил, что прямо сейчас действующие ограничения на въезд сниматься не будут.
2021-08-05T01:11:37+03:00
2021-08-05T01:11:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882248-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 05 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Московский муниципальный депутат опубликовал отчет об имуществе и доходах телеведущего Евгения Попова Ранее соратники Алексея Навального выпустили расследование об имуществе Попова и его супруги, также ведущей канала «Россия» Ольги Скабеевой, утверждая, что на двоих они владеют собственностью на 300 млн рублей…