Власти США могут обязать почти всех въезжающих иностранцев быть полностью вакцинированными.

Об этом Рейтер сообщил не названный представитель Белого дома. По его словам, эта мера должна вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Однако действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев. При этом собеседник агентства отметил, что прямо сейчас действующие ограничения на въезд сниматься не будут.