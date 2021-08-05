Джо Байден выдвинул Марка Бжезинского на должность американского посла в Польше.

Теперь кандидатуру сына бывшего помощника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского должен утвердить Сенат Конгресса. Марк Бжезинский — юрист, который в администрации Барака Обамы служил послом в Швеции, а до этого был советником по вопросам внешней политики в избирательном штабе Обамы.