Джо Байден выдвинул Марка Бжезинского на должность американского посла в Польше.

Теперь кандидатуру сына бывшего помощника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского должен утвердить Сенат Конгресса. Марк Бжезинский — юрист, который в администрации Барака Обамы служил послом в Швеции, а до этого был советником по вопросам внешней политики в избирательном штабе Обамы.
2021-08-05T01:10:34+03:00
2021-08-05T01:10:39+03:00
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01:10, 05 августа 2021
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