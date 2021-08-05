Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ.

Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, решение принято из-за «настойчивых требований» Москвы ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологический ситуации. Ранее Москва пригласила ОБСЕ и ее ПА для наблюдения за выборами 17—19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно.