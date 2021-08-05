В Москве отец выбросил 3-летнего сына с 5-го этажа и скрылся

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, ребенок в больнице в тяжелом состоянии. По данным ведомства, в квартире также была бабушка мальчика. СК возбудил дело о покушении на убийство. Источник РИА Новости уточнил, что что ребенок находится под опекой бабушки, мать с семьей не живет. Когда к ним пришел пьяный отец, произошла ссора.