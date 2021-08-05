В Москве отец выбросил 3-летнего сына с 5-го этажа и скрылся

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, ребенок в больнице в тяжелом состоянии. По данным ведомства, в квартире также была бабушка мальчика. СК возбудил дело о покушении на убийство. Источник РИА Новости уточнил, что что ребенок находится под опекой бабушки, мать с семьей не живет. Когда к ним пришел пьяный отец, произошла ссора.
2021-08-05T01:08:06+03:00
2021-08-05T01:08:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 05 августа 2021
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