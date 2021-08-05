Подавший сигнал бедствия Superjet Екатеринбург— Москва экстренно сел в Казани.

Как сообщил ИФ информированный Источник, самолет снизился до 2 тыс. м. и несколько минут продолжал полет на минимально допустимой высоте. Что произошло на борту и число пассажиров рейса, не уточняется.
2021-08-05T01:07:05+03:00
2021-08-05T01:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 05 августа 2021
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