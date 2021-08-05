РКН заблокировал в России один из крупнейших онлайн-ресурсов для художников DeviantArt.

В качестве причины назван отказа удалить запрещенную в России информацию. Ведомство обвиняет сообщество художников в публикации детской порнографии, суицидального, наркотического, нацистского и другого контента. Также среди ссылок, как отмечает проект «Роскомсвобода», много рисунков аниме и сатирических стихов пользователей.