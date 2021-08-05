РКН заблокировал в России один из крупнейших онлайн-ресурсов для художников DeviantArt.

В качестве причины назван отказа удалить запрещенную в России информацию. Ведомство обвиняет сообщество художников в публикации детской порнографии, суицидального, наркотического, нацистского и другого контента. Также среди ссылок, как отмечает проект «Роскомсвобода», много рисунков аниме и сатирических стихов пользователей.
2021-08-05T01:06:03+03:00
2021-08-05T01:06:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 05 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Московский муниципальный депутат опубликовал отчет об имуществе и доходах телеведущего Евгения Попова Ранее соратники Алексея Навального выпустили расследование об имуществе Попова и его супруги, также ведущей канала «Россия» Ольги Скабеевой, утверждая, что на двоих они владеют собственностью на 300 млн рублей…