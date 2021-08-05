Сайты интернет изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа» заблокированы в РФ.

Этого потребовала ГП, мотивировав свое решение связью этих СМИ с признанным в России нежелательными организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Каких-либо уведомлений о решении ГП ни одна из редакций не получала. Накануне главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и её зам Максим Гликин обжаловали в суде признание их Минюстом СМИ-иноагентами.
2021-08-05T01:05:06+03:00
2021-08-05T01:05:10+03:00
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01:05, 05 августа 2021
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