Суд в Москве сегодня огласит приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви

Обвинение просит приговорить его к 6 годам условно.

Майкла Калви и его партнеров обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку «Восточный». При этом изначально в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве, но затем его переквалифицировали. По версии следствия, ивестор вместе с другими фигурантами растратили кредитные деньги, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро». Сам Калви обвинения отрицает. В конце прошлого года стало известно, что спор, оказавшийся в основе обвинений, стороны урегулировали. После этого Калви заменили домашний арест на запрет определенных действий. Как ранее сообщала газета Financial Times со ссылкой на близкие к инвестору источники, он смирился с возможным обвинительным приговором, но после мирового соглашения рассчитывает избежать тюремного заключения. В своем последнем слове Калви заявил, что во время рассмотрения дела были представлены бесспорные доказательства невиновности фигурантов, а решение суда повлияет на все «российское бизнес-сообщество».

В Кремле считают, что отдельно взятое дело не может повлиять на инвестиционную привлекательность страны.