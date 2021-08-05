Адвокатская палата Москвы не стала лишать статуса адвоката депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина

На этом настаивал Минюст из-за участия парламентария в акции в поддержку Алексея Навального. Ступин в своем YouTube-канале назвал это решение «небольшой победой общества над политическим произволом и политическими репрессиями». Ступин отметил, что эта победа стала возможна благодаря поддержки общества и руководства компартии.
2021-08-05T00:08:41+03:00
2021-08-05T00:08:41+03:00
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00:08, 05 августа 2021
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