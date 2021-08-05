Адвокатская палата Москвы не стала лишать статуса адвоката депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина

На этом настаивал Минюст из-за участия парламентария в акции в поддержку Алексея Навального. Ступин в своем YouTube-канале назвал это решение «небольшой победой общества над политическим произволом и политическими репрессиями». Ступин отметил, что эта победа стала возможна благодаря поддержки общества и руководства компартии.