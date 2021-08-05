Бюро ОБСЕ по демократическим процедурам и правам человека решило не направлять наблюдателей на выборы в парламент в РФ

Бюро ОБСЕ по демократическим процедурам и правам человека приняло решение не направлять наблюдателей на парламентские выборы в России.

Бюро предполагало направить в Россию 80 долгосрочных наблюдателей и еще 420 экспертов с более кратким сроком полномочий. Эти выборы, по мнению европейских экспертов, требовали усиленного внимания. С Центризбиркомом была достигнута договоренность, что миссия начнется в июне, однако Россия предложила ограничить контингент пятьюдесятью и десятью экспертами соответственно. Как сообщает РИА, российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую обстановку, однако доводы не показались ОБСЕ убедительными и было принято решение вовсе отказаться от наблюдений. Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт выразила сожаление о том, что российские граждане не получат объективную оценку прошедших выборов впервые с 1993 года.

Выборы в государственную Думу пройдут в течении трех дней с 17 по 19 сентября.