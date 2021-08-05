Роскомнадзор заблокировал три сайта, связанных с Михаилом Ходорковским

Минувшим вечером у большинства российских провайдеров перестали открываться интернет-издания «Открытые медиа», «МБХ медиа» и правозащитный проект «Правозащита Открытки». По решению Генпрокуратуры они внесены в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Ведомство сослалось на статью «Об информации». При этом никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры на этот счет редакции не получали. Представители «Открытых медиа» рассказали, что за пару часов до блокировки получили четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. О чем конкретно идет речь, в письмах не уточнялось. В «МБХ медиа» отметили, что вообще не получали никаких уведомлений.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что ограничили «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia» — двух организаций, связанных с Ходорковским, которые в 2017 году Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных».

В середине июля Министерство юстиции внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Открытых Медиа» Юлию Ярош и ее заместителя Максима Гликина. Накануне они обжаловали это решение.