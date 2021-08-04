США полагают, что танкер Asphalt Princess в Оманском заливе захватили иранцы, однако не могут это подтвердить

Соединенные Штаты полагают, что танкер Asphalt Princess в Оманском заливе захватили иранцы, однако не могут это подтвердить. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как сообщил Центр морской безопасности Омана при Минобороны страны, накануне неподалеку от побережья ОАЭ танкер, шедший под флагом Панамы, подвергся нападению неустановленных лиц, которые пытались его угнать, однако к настоящему времени инцидент исчерпан.

Газета «Таймс» со ссылкой на свои источники писала, что захват коммерческого судна удалось предотвратить благодаря действиям экипажа и вмешательству ВМС Омана и США. Как утверждал собеседник издания, накануне на борт танкера поднялись вооруженные иранцы и потребовали от экипажа изменить курс и вести танкер, направлявшийся в оманский порт Сухар, в иранские территориальные воды. По его словам, команда не подчинилась требованиям и вывела из строя двигатели судна. После того как к танкеру направились корабли ВМС Омана и США, нападавшие уплыли на катерах. Согласно данным из разных источников, в попытке захвата участвовали от пяти до девяти человек.



МИД исламской республики категорически отверг предположения о причастности иранских военных к этому происшествию.

