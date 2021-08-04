Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ Медиа»

Они не открываются у большинства российских провайдеров. Об этом сообщается в телеграм-каналах интернет-изданий. Их включили в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. При этом никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры на этот счет редакции не получали. В «Открытые медиа» этим вечером пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, не уточнялось.

В «МБХ медиа» сообщили, что доступ к сайту ограничили по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Оба издания связаны с Михаилом Ходорковским. В конце июля Роскомнадзор заблокировал еще один проект бизнесмена — сайт расследовательского центра «Досье».