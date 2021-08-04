Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв ВОЗ отказаться от ревакцинации

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения отказаться от ревакцинации от коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал сегодня к этому развитые страны, чтобы устранить дефицитв препаратах в странах развивающихся, где вакцинация идет низкими темпами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно обращал внимание на вакцинное неравенство, когда развивающиеся страны получают лишь малую долю производимых в мире вакцин, а также призывал к проведению глобальной кампании по вакцинации.

