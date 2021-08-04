В России заблокировали сайт издания «Открытые медиа»

В издании сообщили, что не получали никаких уведомлений об этом от Роскомнадзора или Генпрокуратуры.

«В 19:03 мск 4 августа на общий адрес редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно — в письмах не уточняется» — говорится в телеграм-канале «Открытых медиа».

Сайт внесен в «Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Ранее главного редактора издания и его заместителя внести в реестр СМИ-иноагентов, они оспорили это решение.