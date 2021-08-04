Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в матче квалификации Лиги чемпионов

Московский Спартак открыл европейский сезона домашним матчем квалификационного раунда Лиги Чемпионов против португальской Бенфики.

Помимо противоборства команд встреча стала еще и противостоянием тренеров-антагонистов. Бенфику возглавляет Жорже Жезуш, Спартак Руй Виттория, который в свое время работал в этом клубе. Спартак перед началом матча потерял лидера голландца Промеса и Виттории пришлось переформатировать состав.

В первом тайме шла обоюдоострая игра с преимуществом португальцев, хотя и Спартаку удалвалось создавать моменты. Дважды мяч попадал в руку спартаковских защитников, но арбитр пенальти не назначил. После перерыва Спартак все же пропустил. Рафа Силва пробил под перекладину после фланговой атаки. Это была далеко не единственная возможность гостей забить. Одну из них реализовал Жилберту на 73 минуте. 2-0 в пользу Бенфики



Ответный матч квалификационного раунда между Бенфикой и Спартаком пройдет через неделю 10 августа в Лиссабоне.