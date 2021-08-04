Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву

Это подтвердил министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Он поблагодарил дипломатические и консульские службы за планирование и реализацию ее перелета. Польша в очередной раз показывает свою солидарность и поддержку, — написал дипломат в Твиттере. Тимановская прилетела в польскую столицу из Вены, куда ранее утром вылетела из Токио. Как сообщалось, самолет австрийской компании летел, избегая воздушного пространства Белоруссии.

Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде после критических высказываний в адрес спортивного руководства. Власти потребовали ее возвращения на родину, но она отказалась и попросила убежища в Польше. Варшава предоставила ей и ее мужу гуманитарные визы.

Этим вечером стало известно, что спортсменку уволили из республиканского центра олимпийской подготовки. Как сообщил в фейсбуке оппозиционный белорусский Фонд спортивной солидарности со ссылкой на текст сообщения, полученного легкоатлеткой, она с 5 августа откомандирована в министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы, но может быть уволена и оттуда, если до полудня завтрашнего дня туда не явится.