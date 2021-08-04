Апелляционный суд отклонил жалобу на признание экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и штабов Навального

Апелляционный суд отклонил жалобу на признание экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Алексея Навального*. Ранее они также были признаны иноагентами. Теперь решение Мосгорсуда вступает в законную силу. Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме, поскольку прокуратура присвоила гриф «секретно» части материалов дела. Защите было отказано во всех ходатайствах.

Адвокат Иван Павлов отметил, что суд не предоставил никаких новых доказательств.

Павлов добавил, что сегодняшнее заседание нельзя назвать судом.

Структуры Навального были признаны экстремистскими в июне. Последствием этого решения стал отказ в регистрации на выборах ряду соратников Навального. Так сегодня с довыборов в горсовет Мурманска сняли Виолетту Грудину из-за письма Минюста о ее связи с экстремистской организацией. Ранее Грудина возглавляла местный штаб оппозиционного политика. Между тем, депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга, которого ранее по той же причине также снимали с выборов в псковский парламент, сегодня вернули в списки, поскольку на тот момент решение о ФБК еще не вступило в силу.

* — признаны иноагентами и экстремистскими организации, деятельность которых запрещена в РФ