Самолет с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на борту несколько минут назад приземлился в Варшаве

В зоне прилета спортсменку встречают журналисты и представители белорусской диаспоры, — передает РИА Новости. Рейс прибыл из Вены, куда Тимановская сегодня прилетела из Токио.

При этом, как сообщалось, самолет австрийской авиакомпании летел в обход воздушного пространства Белоруссии. Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде после критических высказываний в адрес спортивного руководства. Власти потребовали ее возвращения на родину, но она отказалась и попросила убежища в Польше. Варшава предоставила ей и ее мужу гуманитарные визы.