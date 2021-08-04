Подозрения на коронавирус у российской каратистки Анны Чернышевой появилось еще до отъезда на Олимпиаду в Токио

Один из ее тестов показал положительный результат во время сборов на Сахалине, — сообщил агентству ТАСС президент Федерации каратэ России Сергей Цой. По его словам, спортсменка ранее прошла вакцинацию и ожидалось, что ее выздоровление пройдет намного быстрее. Поэтому она продолжила тренировки. Цой подчеркнул, что каратистка показывала великолепную форму и готовилась завоевать высшие олимпийские награды.

О положительном тесте Чернышевой стало известно сегодня. Она сдала его в аэропорту Токио. Повторное тестирование подтвердило диагноз. Ранее в Федерации каратэ утверждали, что перед вылетом у Чернышевой коронавируса не было. Сейчас спортсменка находится на десятидневном карантине.

В Олимпийском комитете России говорят, что болезнь она переносит бессимптомно, однако она не сможет принять участия в соревновании, к которому готовилась два года. По словам ее тренера Александра Юдина, ее психологическое состояние очень тяжелое. Чернышева была единственной российской каратисткой на Олимпиаде в Токио.