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20:31, 04 августа 2021

Отказавшуюся возвращаться на родину белорусскую легкоатлетку уволили из республиканского центра олимпийской подготовки

Отказавшуюся возвращаться на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из республиканского центра олимпийской подготовки. Об этом написал в Фейсбуке оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности, опубликовав текст сообщения, которое получила спортсменка.

В нем говорится, что приказом министерства спорта и туризма, она с 5 августа откомандирована в министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы, но если до полудня завтрашнего дня она туда не явится, то ее уволят и оттуда. Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио после того, как раскритиковала спортивное руководство. Власти потребовали ее возвращения в Минск, но она отказалась и попросила убежища в Польше. Сейчас она находится на пути в эту страну.


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