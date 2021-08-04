Отказавшуюся возвращаться на родину белорусскую легкоатлетку уволили из республиканского центра олимпийской подготовки

Отказавшуюся возвращаться на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из республиканского центра олимпийской подготовки. Об этом написал в Фейсбуке оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности, опубликовав текст сообщения, которое получила спортсменка.

В нем говорится, что приказом министерства спорта и туризма, она с 5 августа откомандирована в министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы, но если до полудня завтрашнего дня она туда не явится, то ее уволят и оттуда. Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио после того, как раскритиковала спортивное руководство. Власти потребовали ее возвращения в Минск, но она отказалась и попросила убежища в Польше. Сейчас она находится на пути в эту страну.