«Голос»: Решение БДИПЧ ОБСЕ по наблюдателям было предсказуемо, учитывая прошлый доклад ОБСЕ

Решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму было ожидаемо, учитывая прошлый доклад ОБСЕ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

Ранее стало известно, что ОБСЕ не сможет направить своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму в связи с ограничениями по наблюдению, введенными российскими властями.

«Иностранные наблюдатели они важны для российской власти скорее для внешней картинки, потому что то, что писал ОБСЕ внутри страны практически никто не знал. Хотя доклады ОБСЕ были и объективными и одновременно довольно критичными по отношению к тому, как выборы проходили. Более того, проблема была в том, что в каждом докладе содержались рекомендации, и Россия почти никакие рекомендации никогда не выполняла, и достаточно нервно реагировала на все высказывания наблюдателей ОБСЕ. Поэтому с одной стороны такое решение нестандартное, потому что раньше РФ все-таки терпела наблюдателей ОБСЕ, а с другой стороны и ожидаемо, учитывая тот контекст, в котором сейчас российские выборы проходят», — сказал С.Андрейчук.

Наблюдателям ОБСЕ российские власти ограничили миссию до минимальных размеров, и, как отметил сопредседатель «Голоса», в таких условиях и на огромной территории Российской Федерации невозможно нормально собирать информацию в рамках избирательной кампании.

«Мы еще увидим так называемых международных экспертов, которых пригласит ЦИК, которые приедут из Европы и будут потом рассказывать про самые честные выборы в Крыму или еще где-нибудь, не имея никакого статуса и опыта наблюдения. А наблюдателей из ОБСЕ не будет, потому что им фактически ограничили миссию до таких размеров, в которых она в Российской Федерации не может работать, и не может нормально собирать информацию», — отметил он.

С.Андрейчук считает, что иностранные наблюдатели непременно бы высказались бы не только по голосованию, но и по всем вопросам избирательной кампании. «По тому контексту, в котором она (кампания) проходит. И они бы высказались и насчет антиэкстремистского закона, и по поводу снятия кандидатов, которые мы сейчас наблюдаем, и по поводу попыток ограничений наблюдений — понижения стандартов прозрачности выборов», — сказал он.

С.Андрейчук подчеркнул, что это серьезная история для международной картинки, потому что не будет структуры, которая на международной арене могла бы авторитетно рассказать о выборах.