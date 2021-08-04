«Спартак» в эти минуты стартует в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб примет на своем поле португальскую «Бенфику». Из-за ситуации с коронавирусом на стадион «Открытие-Арена» обещали допустить не более трех тысяч болельщиков.

При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе «Бенфики», на матче не будет португальских фанатов. Билеты на игру поступили в продажу в понедельник и были раскуплены всего за несколько часов. При этом, как сообщалось в работе официального сайта красно-белых, в день продажи были сбои из-за большого числа желающих попасть на игру. Сегодня днем пресс-служба УЕФА сообщила, что состав арбитров на матче будет изменен. Изначально должна была работать испанская бригада во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Новым арбитром назначен серб Срджан Йованович. Причины изменения не сообщается. Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.