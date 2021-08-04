Некоторые жители Ростовской области из-за введенного в регионе частичного локдауна оказались в безвыходной ситуации

Без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус их не пускают в отделение МФЦ.

Таким образом, люди, которые собирались получить новый паспорт, не могут этого сделать. Но без документа, удостоверяющего личность, они также не могут вакцинироваться и даже сдать ПЦР-тест. О сложившейся ситуации ростовчане пишут в соцсетях.

Отмечается, что с подобными трудностями уже столкнулись сотни людей. Новые ограничения в Ростовской области введены с сегодняшнего дня. Без соответствующих справок люди могут зайти только в магазин за продуктами или добраться до работы.