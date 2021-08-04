Ещё один спортсмен решил уехать из Белоруссии

Тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев заявил о давлении из-за «гражданской позиции».

Сейчас спортсмен находится в Киеве, передает телеканал «Украина 24». Выбор Украины он объяснил тем, что ему нравится эта страна, там много белорусов и нет языкового барьера. Яковлев считает, что в Киеве ему будет легче адаптироваться, нежели в Польше и Германии.

Ситуацию с давлением на легкоатлетку Кристину Тимановскую на Олимпиаде в Токио он назвал «очередным дном белорусского спорта».