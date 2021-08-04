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Эксклюзив Эха 19:04, 04 августа 2021

Число успешно сдавших экзамен по вождению уменьшилось вдвое после ввода новых правил испытания в апреле этого года

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. По мнению ведомства, главной проблемой для сдающих на права стало то, что учебный маршрут держится в секрете, к нему невозможно подготовиться заранее.

Первоначальные навыки вождения, которые раньше проверялись на автодроме, теперь необходимо показать в условиях городского трафика. По данным МВД, чаще всего испытуемые ошибаются, не предоставляя преимущество другим участникам движения, не включая сигналы поворота и пересекая сплошную линию при парковке.

Автомобильный эксперт Сергей Асланян отметил «Эху», что сейчас сложно пройти тест без взяток. Асланян напомнил, что несколько лет назад автомобильные спортсмены тоже не смогли сдать практический экзамен по вождению.



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